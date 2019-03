11 yaşındaki aktivist Atlas Sarrafoğlu, iklim eylemlerinin sembolü haline gelen Greta Thunberg'in eylem çağrısına Türkiye 'den karşılık verdi. "Greta haklı, zaman varken harekete geçmeliyiz." diyen Atlas, tüm çocukları 15 Mart'ta İstanbul 'daki Bebek Parkı'na bekliyor. İklim için başlattığı okul grevleriyle dünyaya adını duyurdu Greta Thunberg. Her cuma okulu asıp Stockholm 'de bulunan İsveç parlamento binası önünde, iklim krizine dikkat çekmek için oturma eylemi yaptı. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmayla da uluslararası basına damga vurdu. İklim eylemlerinin sembolü haline gelen Greta, dünyanın dört bir yanındaki çocuklara 15 Mart'ta eylem yapma çağrısında bulundu. Bu çağrı, Türkiye'de de karşılık buldu." Greta benim için özgürlük ve umut demek." diyen 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu, Greta'nın şahsında tüm çocuklara sesleniyor: "Zaman varken harekete geçmeliyiz! Bu bir çocuk protestosu. Greta'nın belirlediği 15 Mart tarihinde saat 12'de tüm çocukları İstanbul'daki Bebek Parkı'na bekliyorum." Greta'nın konuşmaları sayesinde harekete geçtiğini anlatan Atlas, buzulların erimesi, adaların deniz seviyesinin altında kalması gibi olayları araştırdıkça şaşırmış ve Greta'ya hak vermiş. "Greta'yı dinlerken aydınlanıyorum. O bana ilham veriyor." diyen Atlas, Türkiye'deki çocuklara onu tanıtmak için elinden geleni yapacağını söylüyor. Atlas'ın çevre duyarlığı penguenlere olan sevgisiyle de ilgili. Çocuk aktivist, "Penguenleri ve kutup hayvanlarını çok seviyorum. Buzulların eridiğini, adaların deniz seviyesinin altında kaldığını, penguenlerin bundan etkilendiğini öğrenince üzüldüm. Çevre konusuna ilgim arttı." şeklinde konuşuyor. İklim krizini, Türkiye'deki çoğu kişinin ciddiye almadığını ifade eden Atlas, çocuklar olarak bu krize dikkat çekeceklerini belirtiyor. "Geleceğimizle oynuyorlar. Arabalardan çıkan egzozlar, uçaklardaki fosil yakıt kullanımı, sera gazı kullanımı… Hepsi atmosferi mahvediyor. 12 yıl içinde dünya yaşanılmaz hale gelecek." diyor. Atlas, okullarda iklim değişikliği dersi verilmesi gerektiğinin de altını çiziyor. Paranın her şeyi satın alamayacağını düşünen Atlas'a göre iyi korunmuş bir çevre, paradan çok daha güçlü bir miras. Gelecek nesillere böyle bir miras bırakmak için hala zaman olduğuna dikkat çekiyor. Greta'nın en çok 'Eviniz yanıyormuş gibi davranın, çünkü eviniz yanıyor.' sloganını sevdiğini aktaran Atlas, "Tek dünya tek şans, Fosile elveda güneşe merhaba, Geleceğimle oynama kömür yakma, Gezegen B yok." yazılı pankartlarıyla eylem yapacağını söylüyor. İklim kriziyle ilgili bir çizgi roman hazırlıyor 6 yaşından beri çizgi romanla ilgilenen Atlas, önceleri süper kahramanlardan oluşan çizimler yapıyormuş. İklim krizini fark ettikten sonra gerçek hayata dair çizimler yapmak istemiş. Greta'nın protestosunu da resmeden Atlas, atmosferi etkileyen her şeyi çizeceğini söylüyor. Henüz taslak halinde olan çizgi romanı da yakında takipçileriyle paylaşacak. Gelecekte Greta gibi güçlü bir aktivist olacağına inanan Atlas, 15 Marttan sonra herkesin kendi ilinde yapacağı protestolarla ve kolektif çalışmalarla, protestolara devam edecek. Dünya çocukları, Greta Thunberg'in 'İklim İçin Okul Grevi' çağrısına 92 ülkede 1209 noktada eylem yaparak karşılık verecek.