Son Dakika Haberleri: Video | Çocukların Sigara İçtiği Epifani Geleneği

Video | Çocukların Sigara İçtiği Epifani Geleneği

1 saat önce

Hristiyan alemi Epifani Bayramı'nı denizden haç çıkarma töreni ve kiliselerde düzenlenen törenlerle kutlarken Portekiz'deki bir köyde sürdürülen bir gelenekse dini merasimden oldukça uzak görüntülere sahne oldu.

Hristiyan alemi Epifani Bayramı'nı denizden haç çıkarma töreni ve kiliselerde düzenlenen törenlerle kutlarken Portekiz'deki bir köyde sürdürülen bir gelenekse dini merasimden oldukça uzak görüntülere sahne oldu.…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/07/vid...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:16 Kaynak: Youtube

Portekiz, Genel
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