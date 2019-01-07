Video | Çocukların Sigara İçtiği Epifani Geleneği
1 saat önce
Hristiyan alemi Epifani Bayramı'nı denizden haç çıkarma töreni ve kiliselerde düzenlenen törenlerle kutlarken Portekiz'deki bir köyde sürdürülen bir gelenekse dini merasimden oldukça uzak görüntülere sahne oldu.
Hristiyan alemi Epifani Bayramı'nı denizden haç çıkarma töreni ve kiliselerde düzenlenen törenlerle kutlarken Portekiz
'deki bir köyde sürdürülen bir gelenekse dini merasimden oldukça uzak görüntülere sahne oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:19
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