Son Dakika Haberleri: Video | Çöp İşleme Tesisinde Kayak Keyfi

Video | Çöp İşleme Tesisinde Kayak Keyfi

8 dakika önce

Yüksekliği 85 metreyi bulan Copenhill adlı çöp işleme merkezinin üzerinde kurulan kayak pisti 'neveplast' adlı bir materyel ile kaplı. Zemin kayak pistine oldukça benziyor, sadece rengi beyaz değil, yeşil.

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Yüksekliği 85 metreyi bulan Copenhill adlı çöp işleme merkezinin üzerinde kurulan kayak pisti 'neveplast' adlı bir materyel ile kaplı. Zemin kayak pistine oldukça benziyor, sadece rengi beyaz değil, yeşil.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:22 

Dünya
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