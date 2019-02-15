Video | Çöp İşleme Tesisinde Kayak Keyfi
1 saat önce
Yüksekliği 85 metreyi bulan Copenhill adlı çöp işleme merkezinin üzerinde kurulan kayak pisti 'neveplast' adlı bir materyel ile kaplı. Zemin kayak pistine oldukça benziyor, sadece rengi beyaz değil, yeşil. ...İLGILI HABERLER : https: //tr.euronews.com/2019/02/15/vi...
Yüksekliği 85 metreyi bulan Copenhill adlı çöp işleme merkezinin üzerinde kurulan kayak pisti 'neveplast' adlı bir materyel ile kaplı. Zemin kayak pistine oldukça benziyor, sadece rengi beyaz değil, yeşil. …
İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/15/vi...
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:26 Kaynak: Youtube
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