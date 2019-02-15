Son Dakika Haberleri: Video | Çöp İşleme Tesisinde Kayak Keyfi

Video | Çöp İşleme Tesisinde Kayak Keyfi

1 saat önce

Yüksekliği 85 metreyi bulan Copenhill adlı çöp işleme merkezinin üzerinde kurulan kayak pisti 'neveplast' adlı bir materyel ile kaplı. Zemin kayak pistine oldukça benziyor, sadece rengi beyaz değil, yeşil. ...İLGILI HABERLER : https: //tr.euronews.com/2019/02/15/vi...

Yüksekliği 85 metreyi bulan Copenhill adlı çöp işleme merkezinin üzerinde kurulan kayak pisti 'neveplast' adlı bir materyel ile kaplı. Zemin kayak pistine oldukça benziyor, sadece rengi beyaz değil, yeşil. …

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/15/vi...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:26 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Adamına Şantaj Yapan 4 Kişi, Operasyonla Yakalandı Bilişim Alanında İş Arayanlara İngiltere Kapılarını Açıyor

Sardalyanın 10 Liraya Düştüğünü Görenler, Balıkçı Tezgahlarına Akın Etti Rus Sberbank, Denizbank'ı Yılın İlk Çeyreğinde Satmayı Planlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 20:19:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Çöp İşleme Tesisinde Kayak Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]