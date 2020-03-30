Video | Covid-19 ölümün yanında geriye telafisi olmayan acılar bırakıyor

Dünyayı saran Covid-19 salgınında can kayıplarının acısı çok daha acı. Hastalığa yenik düşenler, son nefeslerini yalnız veriyor, yakınlarını kaybedenler yitirdiklerinin yanında olamıyor.



Salgının en fazla etkilediği ülkelerde yaşamını yitirenler, cenaze törenleri düzenlenmeden sessizce, apar topar, tanımadıkları görevlilerce toprağa veriliyor ya da yakılıyor. Hastalığın yayılmasını engellemek için alınan önlemler, insan hayatında telafisi olmayan anılar bırakıyor.