Video: Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı - Son Dakika Dünya

Video: Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı

6 saat önce

Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadıView on euronews.

Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadıView on euronews

Video: Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı

Süleyman Soylu, Angela Merkel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:57 
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