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Video: Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadı
6 saat önce
Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadıView on euronews.
Covid-19 salgını nedeniyle Alman İçişleri Bakanı Seehofer Şansölye Merkel'in elini sıkmadıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:57
Son Dakika Bakan Soylu, sınırdaki göçmenler için Yunanistan'a çağrıda bulundu Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı Son dakika: Sınırdan ayrılan mülteci sayısı 117 bin 677'ye yükseldi ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi