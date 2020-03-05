Video: Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı - Son Dakika Dünya

Video: Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı

24 dakika önce

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sebebiyle hem yabancı ülkelerden gelecekler hem de kendi vatandaşları için umre ziyaretlerini askıya alan Suudi Arabistan'da Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldıView on euronews.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sebebiyle hem yabancı ülkelerden gelecekler hem de kendi vatandaşları için umre ziyaretlerini askıya alan Suudi Arabistan'da Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldıView on euronews

Video: Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı

Suudi Arabistan, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:21 
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