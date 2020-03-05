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Video: Covid-19 salgını nedeniyle ilaçlama yapılan Kabe bomboş kaldı
24 dakika önce
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sebebiyle hem yabancı ülkelerden gelecekler hem de kendi vatandaşları için umre ziyaretlerini askıya alan Suudi Arabistan'da Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldıView on euronews.
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sebebiyle hem yabancı ülkelerden gelecekler hem de kendi vatandaşları için umre ziyaretlerini askıya alan Suudi Arabistan'da Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:21
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