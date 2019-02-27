Son Dakika Haberleri: Video | Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı

Video | Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı

16 dakika önce

Cumhuriyet tarihinde ilk defa üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/27/vi...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:16 Kaynak: Youtube

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