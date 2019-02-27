Video | Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı
16 dakika önce
Cumhuriyet tarihinde ilk defa üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:16 Kaynak: Youtube
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı
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