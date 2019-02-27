Video | Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı
2 saat önce
Cumhuriyet tarihinde ilk defa üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.
Cumhuriyet tarihinde ilk defa üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:25
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı
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