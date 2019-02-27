Son Dakika Haberleri: Video | Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı

Video | Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı

2 saat önce

Cumhuriyet tarihinde ilk defa üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.

">
Cumhuriyet tarihinde ilk defa üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:25 

Yenikadinda Gösterme, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı Altın Fiyatları Ne Durumda? İşte Son Durum

Sahtekar Papazın Ölü Diriltme Töreni Sosyal Medyada Olay Oldu Mısır'ın Başkenti Kahire'de Bir Tren İstasyonunda Yangın Çıktı! 25 Kişi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 19:27:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]