Son Dakika Haberleri: Video | Danimarka göçmenlere memleketlerine geri dönmeleri için para teklif ediyor
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Video | Danimarka göçmenlere memleketlerine geri dönmeleri için para teklif ediyor

1 saat önce

Danimarka'da yaşayan binlerce mülteci ve göçmenin eline son günlerde hükümet tarafından gönderilen bir mektup geçti. Kendilerinin ya da ailelerinin doğduğu ülkeye geri dönmeleri karşılığında 140 bin Danimarka Kronu (18.756 euro) teklif ediliyor.

Video | Danimarka göçmenlere memleketlerine geri dönmeleri için para teklif ediyor, System.String[]
Danimarka'da yaşayan binlerce mülteci ve göçmenin eline son günlerde hükümet tarafından gönderilen bir mektup geçti. Kendilerinin ya da ailelerinin doğduğu ülkeye geri dönmeleri karşılığında 140 bin Danimarka Kronu (18.756 €) teklif ediliyor. Mektuba göre, zorunlu olmayan bu teklifi kabul edenlerin yol masrafları, sağlık harcamaları da devlet tarafından karşılanıyor.

"Vatana geri dönüş" adı verilen bu teklif aslında birkaç yıldır mevcut. Ancak daha önceki hükümet belediyelere bu mektubu ilgili herkese gönderme zorunluluğu getirmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:07 
Danimarka, Hükümet, Dünya
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