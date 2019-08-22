Son Dakika Haberleri: Video: Demir yiyen bakteriler okyanusun dibindeki Titanik'i bitiriyor
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Video: Demir yiyen bakteriler okyanusun dibindeki Titanik'i bitiriyor

25 dakika önce

Batmayan gemi olarak tasarlanan ancak 2 bin 223 yolcusuyla 1912'de okyanusun derin sularına gömülen Titanik'in enkazı eriyor.

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Batmayan gemi olarak tasarlanan ancak 2 bin 223 yolcusuyla 1912'de okyanusun derin sularına gömülen Titanik'in enkazı eriyor. Dalgıçlar, enkazın bazı parçalarının adeta yok olduğunu kaydetti. Bunun sebebi olarak okyanus akıntıları, tuzlu su ve demir yiyen bakteriler gösteriliyor.

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:03 
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