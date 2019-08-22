Video: Demir yiyen bakteriler okyanusun dibindeki Titanik'i bitiriyor
25 dakika önce
Batmayan gemi olarak tasarlanan ancak 2 bin 223 yolcusuyla 1912'de okyanusun derin sularına gömülen Titanik'in enkazı eriyor.
Batmayan gemi olarak tasarlanan ancak 2 bin 223 yolcusuyla 1912'de okyanusun derin sularına gömülen Titanik'in enkazı eriyor. Dalgıçlar, enkazın bazı parçalarının adeta yok olduğunu kaydetti. Bunun sebebi olarak okyanus akıntıları, tuzlu su ve demir yiyen bakteriler gösteriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:03
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