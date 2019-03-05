Video | Deniz Kızı Yetiştiren Okula Yoğun İlgi
41 dakika önce
Malezya'da bir yüzme okulu, deniz kızı olmak isteyenlere hayallerinin peşinden gitme imkanı sunuyor.
Malezya
'da bir yüzme okulu, deniz kızı olmak isteyenlere hayallerinin peşinden gitme imkanı sunuyor. Klang sahil kentindeki havuzda, pırıltılı kostümleriyle havuza dalan beş kadın eğitmen yaklaşık 500 kadına su altında bir deniz kızı gibi süzülmenin tekniklerini öğretiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:13
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