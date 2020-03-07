Video | Deniz yoluyla geçişler yasaklandı; Avrupa sınırında bekleyen göçmenler endişeli - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video | Deniz yoluyla geçişler yasaklandı; Avrupa sınırında bekleyen göçmenler endişeli - Son Dakika Dünya

Video | Deniz yoluyla geçişler yasaklandı; Avrupa sınırında bekleyen göçmenler endişeli

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Yunanistan'a deniz yoluyla geçişlere izin verilmeyeceği haberi, Edirne'de sınırda bir haftadır bekleyen göçmenlerde endişe uyandırdıView on euronews.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Yunanistan'a deniz yoluyla geçişlere izin verilmeyeceği haberi, Edirne'de sınırda bir haftadır bekleyen göçmenlerde endişe uyandırdıView on euronews

Video | Deniz yoluyla geçişler yasaklandı; Avrupa sınırında bekleyen göçmenler endişeli

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Edirne, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:33 
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