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Video | Deniz yoluyla geçişler yasaklandı; Avrupa sınırında bekleyen göçmenler endişeli
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Yunanistan'a deniz yoluyla geçişlere izin verilmeyeceği haberi, Edirne'de sınırda bir haftadır bekleyen göçmenlerde endişe uyandırdıView on euronews.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Yunanistan'a deniz yoluyla geçişlere izin verilmeyeceği haberi, Edirne'de sınırda bir haftadır bekleyen göçmenlerde endişe uyandırdıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:33
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