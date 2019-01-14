Video | Detroit Otomobil Fuarı, "Ticaret Savaşlarının" Gölgesinde Kapılarını Ziyaretçilere Açtı
1 saat önce
Uluslararası Kuzey Amerika Otomobil Fuarı, ABD ve Çin arasında süren ticaret savaşlarının gölgesinde kapılarını Detroit kentinde ziyaretçilere açtı.
Uluslararası Kuzey Amerika
Otomobil Fuarı, ABD
ve Çin
arasında süren ticaret savaşlarının gölgesinde kapılarını Detroit
kentinde ziyaretçilere açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:22
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