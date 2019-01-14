Son Dakika Haberleri: Video | Detroit Otomobil Fuarı, "Ticaret Savaşlarının" Gölgesinde Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Video | Detroit Otomobil Fuarı, "Ticaret Savaşlarının" Gölgesinde Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

1 saat önce

Uluslararası Kuzey Amerika Otomobil Fuarı, ABD ve Çin arasında süren ticaret savaşlarının gölgesinde kapılarını Detroit kentinde ziyaretçilere açtı.

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Uluslararası Kuzey Amerika Otomobil Fuarı, ABD ve Çin arasında süren ticaret savaşlarının gölgesinde kapılarını Detroit kentinde ziyaretçilere açtı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:22 

Amerika Birleşik Devletleri, Detroit, Dünya
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