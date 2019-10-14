Son Dakika Haberleri: Video: Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü
Son Dakika Dünya Video: Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü

Video: Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü

1 saat önce

Başkent Ankara'daki MHP genel merkez binası önünde partilileri selamlayan Bahçeli basın açıklaması yapmazken, siyasetçinin oldukça yorgun olduğu gözlemlendi.

">

Başkent Ankara'daki MHP genel merkez binası önünde partilileri selamlayan Bahçeli basın açıklaması yapmazken, siyasetçinin oldukça yorgun olduğu gözlemlendi.

Video: Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü

Ankara, MHP, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tedavisi biten MHP Lideri Devlet Bahçeli, mesaiye başladı
Siyasete yıllarını veren Devlet Bahçeli ilk kez sakal bıraktı Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı: Ülkedeki tüm gösteriler son buldu Putin: ABD Başkanı Trump'ın Twitter'da paylaştığı mesajları okumuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:23:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video: Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]