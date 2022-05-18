Video: Dijital Teknolojiler Çin'in Orta Kesimlerinde Akıllı Tarım Yapılmasına Destek Oluyor

Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaletinde tarım ve hasata destek amacıyla drone tabanlı ve çok işlevli izleme sistemi, Beidou navigasyon sistemi, büyük veri analizi ve akıllı sulama kontrol sistemi gibi dijital teknolojiler uygulanıyor.

Henan eyaletinde yer alan Xiayi ilçesindeki bir pilot dijital örnek tarım arazisinde, bitki koruma operasyonunu gerçekleştirmek için Beidou navigasyon sistemi ile donatılmış bir drone kullanılıyor.

Dijital tarım yönetim platformu sayesinde buğday tarlalarının sıcaklık, nemlilik, rüzgar gücü ve nem içeriği gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor.

SES 1 (Çince): PENG NİNG, Xiayi ilçesindeki pilot dijital örnek tarım arazisi proje lideri:

"Topraktaki su içeriğini, azot, fosfor, potasyum ve organik gübre içeriğini izleyebiliyoruz. Bu tür veriler sayesinde tarım uzmanları gübre formülü sağlayabilecek. Bitki temizleme spreyi ve sulama daha hassas bir dozajla yapılacak. Büyük veri platformuna dayalı istikrarlı tarım yönetimi, daha verimli bir tahıl hasadı elde etmemizi sağlayacak."

Çiftçi Han Shiquan, 6 hektardan fazla buğday ekti. Han'ın buğday tarlasının sulanması, otomatik yağmurlama yapan sulama ekipmanı sayesinde sadece iki saatten az bir zaman aldı.

HAN SHİQUAN, Minquan ilçesinde çiftçi:

"Otomatik sulama ekipmanı, sulamanın yanı sıra, ekinlerin gübrelenmesine de destek olabiliyor. Su ve gübre miktarı akıllıca kontrol edilebiliyor, bu da işçilik maliyetinden tasarruf edilmesini sağlıyor ve tarım yönetimini daha kolay hale getiriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Zhengzhou kentinden bildiriyor.