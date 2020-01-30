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Video | Dilek tutmak yerine deklanşöre bastı ve gök taşını görüntüledi
7 saat önce
İngiltere'de bir gök taşının atmosfere girişi görüntülendi. Fotoğrafçı Chris Small,fotoğrafın hikayesini euronews'e anlattı.
Birçok insan kayan bir yıldız gördüğünde tutacağı dileğin gerçek olacağına inanır. Fotoğrafçı Chris Small ise o an bir dilek tutmak yerine deklanşörüne basarak atmosfere giren gök taşının net bir görüntüsünü yakalamayı başardı.
Doğa ve astronomi fotoğrafçısı Chris Small, İngiltere'nin güneyinde bulunan Bude kasabasında o gece iki kamerasını yerleştirdi ve her zamanki gibi gökyüzünü görüntülemeye başladı. Small o anı "Bugüne kadar gece yaptığım çekimlerde pek çok meteor görüntüleme şansım oldu ama daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştım." diyerek anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:19
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