Video | Dilek tutmak yerine deklanşöre bastı ve gök taşını görüntüledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video | Dilek tutmak yerine deklanşöre bastı ve gök taşını görüntüledi - Son Dakika Dünya

Video | Dilek tutmak yerine deklanşöre bastı ve gök taşını görüntüledi

7 saat önce

İngiltere'de bir gök taşının atmosfere girişi görüntülendi. Fotoğrafçı Chris Small,fotoğrafın hikayesini euronews'e anlattı.

Video | Dilek tutmak yerine deklanşöre bastı ve gök taşını görüntüledi, System.String[]

Birçok insan kayan bir yıldız gördüğünde tutacağı dileğin gerçek olacağına inanır. Fotoğrafçı Chris Small ise o an bir dilek tutmak yerine deklanşörüne basarak atmosfere giren gök taşının net bir görüntüsünü yakalamayı başardı.


Doğa ve astronomi fotoğrafçısı Chris Small, İngiltere'nin güneyinde bulunan Bude kasabasında o gece iki kamerasını yerleştirdi ve her zamanki gibi gökyüzünü görüntülemeye başladı. Small o anı "Bugüne kadar gece yaptığım çekimlerde pek çok meteor görüntüleme şansım oldu ama daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştım." diyerek anlatıyor.

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İngiltere, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:19 
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