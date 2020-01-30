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Video | Dilek tutmak yerine deklanşöre bastı ve gök taşını görüntüledi
6 saat önce
İngiltere'de bir gök taşının atmosfere girişi görüntülendi.
İngiltere'de bir gök taşının atmosfere girişi görüntülendi. Fotoğrafçı Chris Small,fotoğrafın hikayesini euronews'e anlattı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:21
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