Video | Dilek tutmak yerine deklanşöre bastı ve gök taşını görüntüledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video | Dilek tutmak yerine deklanşöre bastı ve gök taşını görüntüledi - Son Dakika Dünya

Video | Dilek tutmak yerine deklanşöre bastı ve gök taşını görüntüledi

6 saat önce

İngiltere'de bir gök taşının atmosfere girişi görüntülendi.

İngiltere'de bir gök taşının atmosfere girişi görüntülendi. Fotoğrafçı Chris Small,fotoğrafın hikayesini euronews'e anlattı.View on euronews

Video | Dilek tutmak yerine deklanşöre bastı ve gök taşını görüntüledi

İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:21 
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