Video: Dışarıda Öpüşen İki Gence Halka Açık Alanda Kırbaç Cezası
2 saat önce
Endonezya'nın Açe eyaletinde iki kişi dışarıda öpüştüğü için halka açık bir alanda kırbaç cezasına çarptırıldı.
Endonezya'nın Açe
eyaletinde iki kişi dışarıda öpüştüğü için halka açık bir alanda kırbaç cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:22
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