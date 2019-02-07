Son Dakika Haberleri: Video: Diyarbakır'da 1.200 Yıllık İncil Kaçakçıların Elinden Kurtarıldı

Video: Diyarbakır'da 1.200 Yıllık İncil Kaçakçıların Elinden Kurtarıldı

56 dakika önce

Diyarbakır'da 1.200 yıllık olduğu tahmin edilen bir İncil kaçakçıların elinden kurtarıldı.

Diyarbakır'da 1.200 yıllık olduğu tahmin edilen bir İncil kaçakçıların elinden kurtarıldı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda deri üzerine altın yazmalı dini motifli bir kitabı satmaya çalışan kaçakçılar suçüstü yakalandı. …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:51 Kaynak: Youtube

Jandarma, İncil, Diyarbakır, Genel
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