Video: Diyarbakır'da 1.200 Yıllık İncil Kaçakçıların Elinden Kurtarıldı
56 dakika önce
Diyarbakır'da 1.200 yıllık olduğu tahmin edilen bir İncil kaçakçıların elinden kurtarıldı.
Diyarbakır'da 1.200 yıllık olduğu tahmin edilen bir İncil kaçakçıların elinden kurtarıldı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda deri üzerine altın yazmalı dini motifli bir kitabı satmaya çalışan kaçakçılar suçüstü yakalandı. …
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:51 Kaynak: Youtube
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