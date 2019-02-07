Video: Diyarbakır'da 1.200 Yıllık İncil Kaçakçıların Elinden Kurtarıldı
35 dakika önce
Diyarbakır'da 1.200 yıllık olduğu tahmin edilen bir İncil kaçakçıların elinden kurtarıldı.
Diyarbakır
'da 1.200 yıllık olduğu tahmin edilen bir İncil
kaçakçıların elinden kurtarıldı. Jandarma
ekiplerinin düzenlediği operasyonda deri üzerine altın yazmalı dini motifli bir kitabı satmaya çalışan kaçakçılar suçüstü yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:07
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