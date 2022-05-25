Video: Doğu Afrika Topluluğu, Çin ile Güçlendirilmiş İşbirliği Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Video: Doğu Afrika Topluluğu, Çin ile Güçlendirilmiş İşbirliği Çağrısında Bulundu

25.05.2022 21:33
Video: Doğu Afrika Topluluğu, Çin ile Güçlendirilmiş İşbirliği Çağrısında Bulundu

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), kazan-kazan durumundan yararlanmak amacıyla Çin ile güçlendirilmiş işbirliği çağrısında bulundu.

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), kazan-kazan durumundan yararlanmak amacıyla Çin ile güçlendirilmiş işbirliği çağrısında bulundu.

EAC Genel Sekreteri Peter Mathuki, Cuma günü Tanzanya'nın Arusha kentinde Xinhua'ya verdiği röportajda, bölgesel bloğun yaklaşık 300 milyonluk karma bir nüfusa sahip bölgede çeşitli projeler uygulamak amacıyla Çin'den yatırımcıları memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

PETER MATHUKİ, Doğu Afrika Topluluğu Genel Sekreteri:

"Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Afrika'nın uzun süreden beri dostudur. Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Afrika'daki ülkelerle pek çok sektörde ortak olmaya çalışan en ilerici ülkelerden biridir.

Ve EAC'nin ortak devletlerinin her birinde neler olup bittiğinin altyapısını görmek isterseniz, Tanzanya, Uganda, Kenya, Kigali'deki altyapı programlarına bakın; bunlar çoğunlukla Çin tarafından destekleniyor. Çin ya hibelerle ya bazı finansman mekanizmalarıyla ya da teknik yardımlarla destek oldu, bu yüzden Çin'den gelen teknik yardım ve teknik uzmanlık çok yardımcı oldu.

Bu yüzden daha fazla görmek istediğimiz şey, çalıştığımızdan ve bir kazan-kazan durumundan gerçekten yararlandığımızdan emin olmak amacıyla güçlendirilmiş daha fazla ortaklık. İşte bu nedenle burada bir sekreterlik olarak bile normalde Çin hükümetiyle işbirliği yapıyoruz. Her yıl bir dizi etkinlik ve programlarla bizi destekliyorlar. ve bu çok istikrarlı. Çin, EAC programları söz konusu olduğunda çok güvenilir bir ortak, güvenilir bir stratejik ortak olmuştur.

Bu (Kuşak ve Yol) İnisiyatifi'nin, siz altyapıyı geliştirirken aynı zamanda ticareti de artırmanızı ve ticaret yollarını daha gelişmiş bir şekilde güvenceye almanızı ve ülkeleri birbirine çok bağlı hale getirmenizi sağlamayı amaçladığını söylemekten mutluluk duyuyoruz.

Doğu Afrika'daki bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz, çünkü bu yalnızca Doğu Afrika'daki altyapı seviyelerini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Doğu Afrika ile Çin arasındaki ticaret hacmini ve iş yapma şekillerimizi artırması muhtemeldir."

EAC üye ülkeleri arasında Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Darüsselam'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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