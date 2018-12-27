Son Dakika Haberleri: Video | Donan Gölde Ölmek Üzere Olan Yavru Köpek Son Anda Kurtarıldı

Video | Donan Gölde Ölmek Üzere Olan Yavru Köpek Son Anda Kurtarıldı

4 dakika önce

Van'da buz tutan gölde mahsur kalan yavru köpek donarak ölmek üzereyken son anda polis dalgıç tarafından kurtarıldı.

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Van'da buz tutan gölde mahsur kalan yavru köpek donarak ölmek üzereyken son anda polis dalgıç tarafından kurtarıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:40 

Dünya
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