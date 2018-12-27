Video | Donan Gölde Ölmek Üzere Olan Yavru Köpek Son Anda Kurtarıldı
4 dakika önce
Van'da buz tutan gölde mahsur kalan yavru köpek donarak ölmek üzereyken son anda polis dalgıç tarafından kurtarıldı.
Van'da buz tutan gölde mahsur kalan yavru köpek donarak ölmek üzereyken son anda polis dalgıç tarafından kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:40
Dalgıç Polis, Buzları Kırıp Donmak Üzere Olan Köpeği Kurtardı
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