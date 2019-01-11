Video | Dondurucu Soğukta Yalın Ayak Koşturan Çocuğun İmdadına Otobüs Şoförü Yetişti
1 saat önce
ABD'nin Milwaukee kentinde otobüs sürücüsü olarak görev yapan Irena Ivic'in, aracın güvenlik kameralarına yansıyan davranışı herkesin takdirini kazandı.
ABD
'nin Milwaukee kentinde otobüs sürücüsü olarak görev yapan Irena Ivic'in, aracın güvenlik kameralarına yansıyan davranışı herkesin takdirini kazandı. 22 Aralık
'taki bir sefer sırasında kaybolmuş bir şekilde koşturan minik çocuğu fark eden Ivic, aracını durdurup çocuğu kurtardı.…
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:06 Kaynak: Youtube
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