Son Dakika Haberleri: Video | Dört Bavul İçinde Bin 500 Egzotik Kaplumbağa Bulundu

Video | Dört Bavul İçinde Bin 500 Egzotik Kaplumbağa Bulundu

1 saat önce

Hayvan kaçakçıları zalimlikte sınır tanımıyor.

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Hayvan kaçakçıları zalimlikte sınır tanımıyor. Filipinli bir kaçakçı 1500'den fazla kaplumbağayı dört bavula sıkıştırıp Hong Kong'dan Fİlipinlere getirdi. Yetkililer kaplumbağaları kurtardı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:43 

Hong Kong, Dünya
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