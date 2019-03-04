Video | Dört Bavul İçinde Bin 500 Egzotik Kaplumbağa Bulundu
1 saat önce
Hayvan kaçakçıları zalimlikte sınır tanımıyor.
Hayvan kaçakçıları zalimlikte sınır tanımıyor. Filipinli bir kaçakçı 1500'den fazla kaplumbağayı dört bavula sıkıştırıp Hong Kong
'dan Fİlipinlere getirdi. Yetkililer kaplumbağaları kurtardı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:43
NATO, Putin'in INF Anlaşmasını Askıya Alması Sonrası Rusya'yı Uyardı
İngiliz İş Adamı, 25 Yaşındaki Çalışanını Taciz Etti! O Anlar Kamerada
Putin, ABD ile Yapılan Nükleer Anlaşmayı Askıya Aldı
Cani Sapık, İstismar Ettiği Küçük Kızı Benzinle Yakarak Öldürdü