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Video: Dünya'nın düz olduğunu ispatlamak için kendini uzaya fırlatan Amerikalı, yere çakılarak öldü
6 saat önce
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde dünyanın düz olduğu teorisini ispatlamaya çalışan Mike Hughes adında bir kişi, ev yapımı buharlı roketiyle uzaya fırlatıldıktan kısa süre sonra düşerek hayatını kaybetti.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde dünyanın düz olduğu teorisini ispatlamaya çalışan Mike Hughes adında bir kişi, ev yapımı buharlı roketiyle uzaya fırlatıldıktan kısa süre sonra düşerek hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:48
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