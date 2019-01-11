Video | Dünya'yı Kurtarmak İçin İnsanlığın Soyu Tükenmeli Mi?
1 saat önce
İnsanlığın Soyu Tükensin Hareketi (VHEMT), doğada milyonlarca bitki ve hayvan türünün yok olması yerine yeryüzünü kurtarmak için insanlığın gönüllü olarak soyunun tükenmesini savunuyor.
İnsanlığın Soyu Tükensin Hareketi (VHEMT), doğada milyonlarca bitki ve hayvan türünün yok olması yerine yeryüzünü kurtarmak için insanlığın gönüllü olarak soyunun tükenmesini savunuyor. 24 yaşındaki Fransız Alex, çocuk yapmayı reddederek gönüllü olarak soyunun tükenmesini istiyor
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:58
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