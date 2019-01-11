Son Dakika Haberleri: Video | Dünya'yı Kurtarmak İçin İnsanlığın Soyu Tükenmeli Mi?

Video | Dünya'yı Kurtarmak İçin İnsanlığın Soyu Tükenmeli Mi?

1 saat önce

İnsanlığın Soyu Tükensin Hareketi (VHEMT), doğada milyonlarca bitki ve hayvan türünün yok olması yerine yeryüzünü kurtarmak için insanlığın gönüllü olarak soyunun tükenmesini savunuyor.

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İnsanlığın Soyu Tükensin Hareketi (VHEMT), doğada milyonlarca bitki ve hayvan türünün yok olması yerine yeryüzünü kurtarmak için insanlığın gönüllü olarak soyunun tükenmesini savunuyor. 24 yaşındaki Fransız Alex, çocuk yapmayı reddederek gönüllü olarak soyunun tükenmesini istiyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:58 

Dünya
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