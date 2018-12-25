Video | Dünyanın Dört Bir Tarafından Noel Manzaraları
1 saat önce
Hristiyan aleminin kutsal günlerinden biri olan Noel dünyanın farklı noktalarında yapılan etkinliklerle kutlandı.
Hristiyan aleminin kutsal günlerinden biri olan Noel dünyanın farklı noktalarında yapılan etkinliklerle kutlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:13
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