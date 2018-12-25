Son Dakika Haberleri: Video | Dünyanın Dört Bir Tarafından Noel Manzaraları

Video | Dünyanın Dört Bir Tarafından Noel Manzaraları

1 saat önce

Hristiyan aleminin kutsal günlerinden biri olan Noel dünyanın farklı noktalarında yapılan etkinliklerle kutlandı.

">
Hristiyan aleminin kutsal günlerinden biri olan Noel dünyanın farklı noktalarında yapılan etkinliklerle kutlandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:13 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Piyasaları Tarihin En Kötü Noel Arifesini Yaşadı Trump, Bir Öğretmeni Görevinden Eden "Noel Baba İnanıyor musun?" Sorusunu Çocuğa Sordu

Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 16:08:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Dünyanın Dört Bir Tarafından Noel Manzaraları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]