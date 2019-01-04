Son Dakika Haberleri: Video | Dünyanın En Uzun Ömürlü İnsanı, Fransız ve Rusları Birbirine Düşürdü

Video | Dünyanın En Uzun Ömürlü İnsanı, Fransız ve Rusları Birbirine Düşürdü

18 dakika önce

Fransız ve Rus bilim adamları, 122 yıl 164 gün yaşayarak dünyanın en uzun ömürlü insanı sıfatını sahip olan Jeanne Louise Calment'in kesin yaşam süresi konusunda birbirine girdi.

Fransız ve Rus bilim adamları, 122 yıl 164 gün yaşayarak dünyanın en uzun ömürlü insanı sıfatını sahip olan Jeanne Louise Calment'in kesin yaşam süresi konusunda birbirine girdi…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/04/vid...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:46 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı

Deniz Çakır'ın Öldürülen Ceren Damar Alakalı Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:04:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Dünyanın En Uzun Ömürlü İnsanı, Fransız ve Rusları Birbirine Düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]