Video | Dünyanın En Uzun Ömürlü İnsanı, Fransız ve Rusları Birbirine Düşürdü
9 dakika önce
Fransız ve Rus bilim adamları, 122 yıl 164 gün yaşayarak dünyanın en uzun ömürlü insanı sıfatını sahip olan Jeanne Louise Calment'in kesin yaşam süresi konusunda birbirine girdi.
Fransız ve Rus bilim adamları, 122 yıl 164 gün yaşayarak dünyanın en uzun ömürlü insanı sıfatını sahip olan Jeanne Louise Calment'in kesin yaşam süresi konusunda birbirine girdi
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:52
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