Video: Dünyanın En Yüksek Doğa Koruma Alanında Kar Leoparlarının Sayısı Arttı - Son Dakika
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Video: Dünyanın En Yüksek Doğa Koruma Alanında Kar Leoparlarının Sayısı Arttı

23.05.2022 10:01
Video: Dünyanın En Yüksek Doğa Koruma Alanında Kar Leoparlarının Sayısı Arttı

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan bir doğa koruma alanında kar leoparı sayısı son yıllarda güçlendirilen koruma sayesinde artıyor.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan bir doğa koruma alanında kar leoparı sayısı son yıllarda güçlendirilen koruma sayesinde artıyor.

Çin- Nepal sınırında bulunan Everest (Qomolangma) Ulusal Doğa Koruma Alanı, dünyanın en yüksek doğa koruma alanıdır.

2013 yılında Vanke Vakfı ve Tibet'in ormancılık departmanları stratejik bir işbirliği ortaklığı kurdu ve Everest Dağı bölgesinde kar leoparı koruması için bir plan başlattı.

Vakfın 2021 yılına kadar yaptığı 11 milyon yuan (yaklaşık 1,6 milyon ABD doları) bağışla Everest Dağı bölgesinde bir kar leoparı koruma ağı kuruldu.

Bugüne kadar, kar leoparı koruması için izlenen alan, doğa rezervinin yüzde 8,9'unu oluşturan 3.000 kilometrekareye ulaştı.

Araştırmacılar, rezervdeki kar leoparı popülasyonunun 106 ila 114'e ulaştığını tahmin ediyor.

Kar leoparları, Çin'de en yüksek ulusal düzeyde koruma altında ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından, "yakın gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tür" kategorisinde listelenmiş durumda.

"Karlı dağların kralı" olarak bilinen kar leoparları, genellikle 3.000 ila 5.000 metre rakımda bulunurlar.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Lhasa kentinden bildiriyor.

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Everest çevresinde 100'ü aşkın kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor Everest çevresinde 100'ü aşkın kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor Video: Tibet'te Türüne Az Rastlanan Munçaklar Görüntülendi Video: Tibet'te Türüne Az Rastlanan Munçaklar Görüntülendi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Everest Dağı, Tibet, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Dünyanın En Yüksek Doğa Koruma Alanında Kar Leoparlarının Sayısı Arttı - Son Dakika


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