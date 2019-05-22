Son Dakika Haberleri: Video | Dünyanın İlk Porsche Logolu Otomobili Açık Artırmaya Çıkıyor

Video | Dünyanın İlk Porsche Logolu Otomobili Açık Artırmaya Çıkıyor

9 saat önce

Dünyada sadece 1 adet bulunan Porsche 60 K 10 model araç Kaliforniya'da açık artırmaya çıkıyor. Porsche logosunu ilk defa taşıyan otomobil 1939'da Stuttgart'ta üretilmiş. Neredeyse tüm parçaları orijinal olan aracın 15-20 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor

Video | Dünyanın İlk Porsche Logolu Otomobili Açık Artırmaya Çıkıyor, System.String[]
Dünyada sadece 1 adet bulunan Porsche 60 K 10 model araç Kaliforniya'da açık artırmaya çıkıyor.

Londra'da St. George Street Galeri'de 21-24 Mayıs arasında görülebilecek araç, 1939 yılında Almanya'nın Stuttgart şehrinde üretilmiş. Berlin ile Roma arasında 1940'lı yıllarda yapılması düşünülen 1500 kilometrelik yarış için tasarlanan ve dört adet üretilen araçtan günümüzde sadece 1 tane bulunuyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:50 
Londra, Kaliforniya, Porsche, Dünya
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