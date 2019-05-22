Video | Dünyanın İlk Porsche Logolu Otomobili Açık Artırmaya Çıkıyor
9 saat önce
Dünyada sadece 1 adet bulunan Porsche 60 K 10 model araç Kaliforniya'da açık artırmaya çıkıyor. Porsche logosunu ilk defa taşıyan otomobil 1939'da Stuttgart'ta üretilmiş. Neredeyse tüm parçaları orijinal olan aracın 15-20 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:50
Dünyada sadece 1 adet bulunan Porsche
60 K 10 model araç Kaliforniya
'da açık artırmaya çıkıyor. Londra
'da St. George Street Galeri'de 21-24 Mayıs arasında görülebilecek araç, 1939 yılında Almanya
'nın Stuttgart
şehrinde üretilmiş. Berlin
ile Roma
arasında 1940'lı yıllarda yapılması düşünülen 1500 kilometrelik yarış için tasarlanan ve dört adet üretilen araçtan günümüzde sadece 1 tane bulunuyor.
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