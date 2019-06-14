Video | Edirne'de dalış turizmi için Airbus A330 uçağı denize batırıldı
6 saat önce
Edirne'nin İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sunmak amacıyla Airbus A330 tipi yolcu uçağı kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı. Önceki gün gövde montajı tamamlanan uçak, denizde hava yastıkları üzerinde, batırılacağı 1 mil açığa tekneyle çekildi.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:23
'nin İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sunmak amacıyla Airbus A330 tipi yolcu uçağı kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı.
Önceki gün gövde montajı tamamlanan uçak, denizde hava yastıkları üzerinde, batırılacağı 1 mil açığa tekneyle çekildi. Daha sonra üzerindeki hava yastıkları kontrollü olarak dalgıçlarla kesilerek uçak batırılmaya başlandı. Uçak yavaş yavaş suya gömüldü. 30 metre derindeki zemine oturacak yolcu uçağının dalış turizminin en ilgi çekici noktasını oluşturması bekleniyor.
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