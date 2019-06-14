Son Dakika Haberleri: Video | Edirne'de dalış turizmi için Airbus A330 uçağı denize batırıldı
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Video | Edirne'de dalış turizmi için Airbus A330 uçağı denize batırıldı

6 saat önce

Edirne'nin İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sunmak amacıyla Airbus A330 tipi yolcu uçağı kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı. Önceki gün gövde montajı tamamlanan uçak, denizde hava yastıkları üzerinde, batırılacağı 1 mil açığa tekneyle çekildi.

Video | Edirne'de dalış turizmi için Airbus A330 uçağı denize batırıldı, System.String[]
Edirne'nin İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sunmak amacıyla Airbus A330 tipi yolcu uçağı kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı.

Önceki gün gövde montajı tamamlanan uçak, denizde hava yastıkları üzerinde, batırılacağı 1 mil açığa tekneyle çekildi. Daha sonra üzerindeki hava yastıkları kontrollü olarak dalgıçlarla kesilerek uçak batırılmaya başlandı. Uçak yavaş yavaş suya gömüldü. 30 metre derindeki zemine oturacak yolcu uçağının dalış turizminin en ilgi çekici noktasını oluşturması bekleniyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:23 
Edirne, Dünya
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