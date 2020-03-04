Son Dakika › Dünya › Video: Edirne sınırında insan kaçakçıları: 'Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik' - Son Dakika Dünya
Video: Edirne sınırında insan kaçakçıları: 'Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik'
1 saat önce
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından binlerce kişiyi Yunanistan'a geçiren kaçakçılar artık kendilerini saklamıyor.
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından binlerce kişiyi Yunanistan'a geçiren kaçakçılar artık kendilerini saklamıyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:57
Son Dakika Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti Koronavirüsün vurduğu İran'dan çok vahim görüntüler! Hastanedeki cesetler dikkat çekti