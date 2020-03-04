Video: Edirne sınırında insan kaçakçıları: 'Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Edirne sınırında insan kaçakçıları: 'Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik' - Son Dakika Dünya

Video: Edirne sınırında insan kaçakçıları: 'Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik'

1 saat önce

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından binlerce kişiyi Yunanistan'a geçiren kaçakçılar artık kendilerini saklamıyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından binlerce kişiyi Yunanistan'a geçiren kaçakçılar artık kendilerini saklamıyor.View on euronews

Video: Edirne sınırında insan kaçakçıları: 'Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik'

Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:57 
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