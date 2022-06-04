Video: Ejderha Teknesi Festivali'nde Taiwan Boğazı'nın İki Yakası Arasında Ejderha Tekneleri Yarıştı - Son Dakika
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Video: Ejderha Teknesi Festivali'nde Taiwan Boğazı'nın İki Yakası Arasında Ejderha Tekneleri Yarıştı

04.06.2022 12:14
Video: Ejderha Teknesi Festivali'nde Taiwan Boğazı'nın İki Yakası Arasında Ejderha Tekneleri Yarıştı

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde bir kıyı kenti olan Xiamen'de Perşembe günü ejderha teknesi yarışı düzenlendi.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde bir kıyı kenti olan Xiamen'de Perşembe günü ejderha teknesi yarışı düzenlendi.

Taiwan Boğazı'nın her iki yakasından 41 ekibe bağlı 1.000'in üzerinde katılımcı yarışta rekabet ediyor.

Yarış, bu yıl Cuma gününe denk gelen Çin'in geleneksel Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için Perşembe günü başlayan iki günlük bir etkinliğin parçası.

Xiamen Üniversitesi'nden Taiwanlı bir yarışmacı,

"Yarış için idman yaparken bazen kürek çekmeyi bırakacak kadar kendimi yorgun hissettiğim olurdu. Takım arkadaşlarım bırakmamam için beni teşvik eder ve sabırla çalışmaya devam etmemizi sağlardı. Bu etkinlik bizim açımızdan yarışmaya katılmanın yanı sıra aynı zamanda dost edinmek anlamına da geliyor."

Fuzhou Üniversitesi'nden Taiwanlı bir yarışmacı,

"Aynı hızda kürek çekmemiz ve birbirimize çarpmamaya çalışmamız gerekiyor. En önemlisi birbirimize ayak uydurmamız. Zor anlarda her zaman birbirimize yardım ederiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xiamen kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiamen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Ejderha Teknesi Festivali'nde Taiwan Boğazı'nın İki Yakası Arasında Ejderha Tekneleri Yarıştı - Son Dakika

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