Video : Ekvador'da Bulunan Mumyada Salgın Hastalık Araştırması
44 dakika önce
Ekvador'da bulunan yaşlı birine ait mumya sayesinde Amerika kökenli bir salgın hastalığın dünyaya nasıl yayıldığı araştırılacak.
Ekvador'da bulunan yaşlı birine ait mumya sayesinde Amerika
kökenli bir salgın hastalığın dünyaya nasıl yayıldığı araştırılacak
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:58
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