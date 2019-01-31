Son Dakika Haberleri: Video : Ekvador'da Bulunan Mumyada Salgın Hastalık Araştırması

Video : Ekvador'da Bulunan Mumyada Salgın Hastalık Araştırması

44 dakika önce

Ekvador'da bulunan yaşlı birine ait mumya sayesinde Amerika kökenli bir salgın hastalığın dünyaya nasıl yayıldığı araştırılacak.

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Ekvador'da bulunan yaşlı birine ait mumya sayesinde Amerika kökenli bir salgın hastalığın dünyaya nasıl yayıldığı araştırılacak
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:58 

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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