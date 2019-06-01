Video | Elazığ'da yabancı öğrenciler 'sahur halayı' çekti
1 saat önce
Elazığ’da okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, davul ve klarnet eşliğinde 'sahur halayı' çekti
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:38
'da okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, davul ve klarnet eşliğinde 'sahur halayı' çekti.
Elazığ Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdu önünde gerçekleştirilen programda, Pakistan
, Somali
ve Suriye
gibi ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrenciler halay çekti. Yöreye ait kıyafetler giyen öğrencilerin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
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