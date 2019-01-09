Video | Elde Kalan 'şato Evler' Projesi Yöneticisi: Projenin Mudurnu'nun Tarihi...
12 dakika önce
Kamuoyunda 'şato evler' olarak anılan Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki satılamayan Burj Al Babas villaları ile ilgili projeyi yapan Sarot Group'un Başkanvekili Mezher Yerdelen, "Mudurnu'nun hiç bir şekilde tarihi dokusuna ya da yapısına herhangi bir zararımız yoktur.
Kamuoyunda 'şato evler' olarak anılan Bolu
'nun Mudurnu
ilçesindeki satılamayan Burj Al Babas villaları ile ilgili projeyi yapan Sarot Group'un Başkanvekili Mezher Yerdelen, "Mudurnu'nun hiç bir şekilde tarihi dokusuna ya da yapısına herhangi bir zararımız yoktur." dedi. …
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:26 Kaynak: Youtube
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