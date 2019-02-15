Video | Elli Gramı 3 Bin TL'ye Satılan 'Dünyanın En Pahalı Çikolatası'

Bir kalıp çikolata için 3 bin TL ödemeyi kabul eder miydiniz?

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Bir kalıp çikolata için 3 bin TL ödemeyi kabul eder miydiniz? To'ak isimli marka, ambalajında altın veya mücevher kullanılmayan en pahalı çikolataları ürettiğini savunuyor

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