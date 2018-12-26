Video | Endonezya'da Yanlış Tsunami Alarmı Panik Yarattı
46 dakika önce
Endonezya'da yanlış tsunami alarmı verilmesi sonrası başkent Cakarta yakınlarındaki Banten bölgesine bağlı Sumur köyünde yaşayan yüzlerce kişi evlerini terk ederek yüksek yerlere kaçtı.
Endonezya'da yanlış tsunami alarmı verilmesi sonrası başkent Cakarta
yakınlarındaki Banten bölgesine bağlı Sumur köyünde yaşayan yüzlerce kişi evlerini terk ederek yüksek yerlere kaçtı…
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:06 Kaynak: Youtube
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