Son Dakika Haberleri: Video | Endonezya'da Yanlış Tsunami Alarmı Panik Yarattı

Video | Endonezya'da Yanlış Tsunami Alarmı Panik Yarattı

46 dakika önce

Endonezya'da yanlış tsunami alarmı verilmesi sonrası başkent Cakarta yakınlarındaki Banten bölgesine bağlı Sumur köyünde yaşayan yüzlerce kişi evlerini terk ederek yüksek yerlere kaçtı.

Endonezya'da yanlış tsunami alarmı verilmesi sonrası başkent Cakarta yakınlarındaki Banten bölgesine bağlı Sumur köyünde yaşayan yüzlerce kişi evlerini terk ederek yüksek yerlere kaçtı…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:06 Kaynak: Youtube

Jakarta, Genel
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