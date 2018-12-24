Video | Endonezya'yı Tsunami Vurdu: Ölü Sayısı Artıyor
47 dakika önce
Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonrası yaşanan faciada arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonrası yaşanan faciada arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Java ve Sumatra adalarında ölenlerin sayısı 370'i geçerken, bin 400'den fazla kişi yaralandı. …
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:25 Kaynak: Youtube
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