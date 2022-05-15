Video: Endonezya'da Gizemli Hepatit Kaynaklı Ölümler Bildirildi - Son Dakika
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Video: Endonezya'da Gizemli Hepatit Kaynaklı Ölümler Bildirildi

15.05.2022 14:04
Video: Endonezya'da Gizemli Hepatit Kaynaklı Ölümler Bildirildi

SUN LEİ, Xinhua muhabiri: "Endonezya, geçen ay gizemli bir karaciğer hastalığından üç çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından halkı ağır akut hepatitin tehlikeleri konusunda uyardı.

SUN LEİ, Xinhua muhabiri:

"Endonezya, geçen ay gizemli bir karaciğer hastalığından üç çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından halkı ağır akut hepatitin tehlikeleri konusunda uyardı.

Yaşları 2, 8 ve 11 olan üç çocuk Nisan ayının ortalarıyla sonları arasında Cakarta'da bir hastanede hayatını kaybetmişti. Hastane çalışanları, çocukların ishal, kusma, deride sarılık ve göz aklarının sarıya dönmesi gibi belirtiler gösterdiğini tespit etti. Bu semptomlar, tüm dünyada çocuklarda rastlanılan açıklanamayan hepatit vakalarında da görüldü.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, bu üç vakada hastalığa yönelik risk faktörlerini belirlemek üzere bakanlığın temas izleme incelemeleri yürüttüğünü, çocukların ailelerinde herhangi bir hepatit geçmişi olmadığını ve çocukların Kovid-19 testlerinin de negatif çıktığını söyledi.

Yerel medyaya konuşan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Çarşamba günü itibarıyla vaka sayısının 15, ölüm sayısının ise 5 olduğunu açıkladı.

Tüm ülkedeki kent ve bölge yönetimlerine hastalık hakkında uyarı gönderen Sağlık Bakanlığı, yönetimlere çocuklarda görülen açıklanamayan akut hepatit vakalarını izlemeleri ve şüpheli vakaları bildirmeleri talimatı verdi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor.

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Sağlık Bakanlığı, Endonezya, Jakarta, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Endonezya'da Gizemli Hepatit Kaynaklı Ölümler Bildirildi - Son Dakika


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