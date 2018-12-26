Son Dakika Haberleri: Video | Endonezya'da Yanlış Tsunami Alarmı Panik Yarattı

Video | Endonezya'da Yanlış Tsunami Alarmı Panik Yarattı

41 dakika önce

Endonezya'da yanlış tsunami alarmı verilmesi sonrası başkent Cakarta yakınlarındaki Banten bölgesine bağlı Sumur köyünde yaşayan yüzlerce kişi evlerini terk ederek yüksek yerlere kaçtı.

">
Endonezya'da yanlış tsunami alarmı verilmesi sonrası başkent Cakarta yakınlarındaki Banten bölgesine bağlı Sumur köyünde yaşayan yüzlerce kişi evlerini terk ederek yüksek yerlere kaçtı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:13 

Jakarta, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü

Trump, Bir Öğretmeni Görevinden Eden "Noel Baba İnanıyor musun?" Sorusunu Çocuğa Sordu 15 Yaşındaki Kızı Öldüren Suudi Genç, Özel Jetle ABD'den Suudi Arabistan'a Kaçırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 00:54:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Endonezya'da Yanlış Tsunami Alarmı Panik Yarattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]