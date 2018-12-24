Video | Endonezya'yı Tsunami Vurdu: Ölü Sayısı Artıyor

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonrası yaşanan faciada arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonrası yaşanan faciada arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Java ve Sumatra adalarında ölenlerin sayısı 370'i geçerken, bin 400'den fazla kişi yaralandı.

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