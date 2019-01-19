Video | Enes Kanter: Trump ile Türkiye'yi Görüşeceğim, Umarım Bir Adım Atar
1 saat önce
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks'in formasını giyen Türk oyuncu Enes Kanter Euronews Tonight programına konuk oldu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks
'in formasını giyen Türk oyuncu Enes Kanter Euronews
Tonight programına konuk oldu. Kanter, hakkında çıkarılan kırmızı bülten kararıyla ilgili olarak, "Bu çok üzücü. Ben basketbol
oynamak istiyorum ama işimi bile yapamıyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:34
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