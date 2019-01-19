Son Dakika Haberleri: Video | Enes Kanter: Trump ile Türkiye'yi Görüşeceğim, Umarım Bir Adım Atar

Video | Enes Kanter: Trump ile Türkiye'yi Görüşeceğim, Umarım Bir Adım Atar

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks'in formasını giyen Türk oyuncu Enes Kanter Euronews Tonight programına konuk oldu.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks'in formasını giyen Türk oyuncu Enes Kanter Euronews Tonight programına konuk oldu. Kanter, hakkında çıkarılan kırmızı bülten kararıyla ilgili olarak, "Bu çok üzücü. Ben basketbol oynamak istiyorum ama işimi bile yapamıyorum." dedi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:34 

New York Knicks, basketbol, Dünya
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