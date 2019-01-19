Video | Erdoğan Fazıl Say'ı Ayakta Alkışladı: 'Sevgili Fazıl Çok Farklı Şekilde Takdim Etti'
55 dakika önce
Erdoğan Fazıl Say'ı ayakta alkışladı: "Sevgili Fazıl çok farklı şekilde takdim etti"
Erdoğan Fazıl Say
'ı ayakta alkışladı: "Sevgili Fazıl çok farklı şekilde takdim etti"
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:58
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