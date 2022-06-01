Video: Evcil Hayvan Destek Hizmeti, Beijing'de Karantinada Bulunan Hayvan Sahiplerini Rahatlatıyor

Beijing'de bir grup sosyal hizmet görevlisi, kentte Kovid-19 vakalarındaki son artışlar yüzünden karantinada olan insanlara ait evcil hayvanların bakımına yardım ediyor.

Bu görevliler, Kovid-19 önleme ve kontrol şartları yüzünden sahiplerinden ayrı kalan evcil hayvanlar için izleme ve veterinerlik hizmeti veriyor.

Beijing'in Dongcheng bölgesindeki Dongzongbu mahallesinde çalışan bir sosyal hizmet görevlisi olan Yu Weiran, evcil hayvan beslemenin küçük bir iş gibi görünmesine karşın, bunun hayvan sahiplerinin karantinada rahat edebilmesi için çok önemli olduğunu söyledi.

YU WEIRAN, Beijing'de sosyal hizmet görevlisi

"Yaşlı bir çift 150'nin üzerinde güvercin ve bir de balık yetiştiriyor. Hayvanlarını çok seviyorlar. Hayvanlarına iyi bakarsak bu, pandeminin önlenmesine yardımcı olacak. Bu işi üstlenmek bizim için bir görev. Bu yüzden güvercinleri beslemek için günde iki kez eve gidiyor ve yeterli yiyecek ve suları olup olmadığını kontrol ediyoruz. Burada da bir kedi ve birkaç hamster var. Koruyucu elbiselerimizi giyerek her gün onları kontrol ediyoruz. Ev sahipleri bize tam olarak güveniyor ve bizim de titiz çalışarak güvenlerinin karşılığını vermemiz gerekiyor, sonuçta salgındaki son artışların da üstesinden birlikte geleceğiz. "

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.