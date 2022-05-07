Video: Everest Dağı Keşif Gezisi Sürüyor - Son Dakika
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Video: Everest Dağı Keşif Gezisi Sürüyor

07.05.2022 08:29
Video: Everest Dağı Keşif Gezisi Sürüyor

LİU YİNG, Xinhua muhabiri: "Merhaba, ben Xinhua Haber Ajansı'ndan Liu Ying. Şu anda Everest (Qomolangma) Dağı'nın ana kampındayım. ve arkamda dünyanın en yüksek zirvesi olan Çin-Nepal sınırındaki Everest Dağı var.

LİU YİNG, Xinhua muhabiri:

"Merhaba, ben Xinhua Haber Ajansı'ndan Liu Ying. Şu anda Everest (Qomolangma) Dağı'nın ana kampındayım. ve arkamda dünyanın en yüksek zirvesi olan Çin- Nepal sınırındaki Everest Dağı var."

LİU YİNG, Xinhua muhabiri:

"Şu anda bölgede yeni bir kapsamlı bilimsel keşif gezisi yapılıyor. Bu, Çin'in Qinghai- Tibet Platosu hakkında 2017'de başlayan ikinci bilimsel inceleme araştırmasının bir parçasını oluşturuyor."

LİU YİNG, Xinhua muhabiri:

"Arkamda içinde çeşitli alanlardan bilim insanlarının çalıştığı bir sürü çadır olduğunu görebilirsiniz. Bu keşif gezisi için Çinli bilim insanları, (Everest Dağı'nda) 8.800 metre irtifada bir meteoroloji istasyonu kurmak için çaba sarf ediyor. Hava koşulları nedeniyle keşif ekibi, sabah saat 03.00'te 8.300 metre irtifadan yola koyuldu."

Ekip üyesi: "Hadi!"

LİU YİNG, Xinhua muhabiri:

"Toplam 13 kişiden oluşan ekip, 8.800 metreden fazla irtifaya ulaştı ve meteoroloji istasyonunun montajını burada tamamladı. Artık bu, İngiliz ve ABD'li bilim insanları tarafından 2019 yılında (dünyanın en yüksek yerinde olmak için) Everest Dağı'nın güney tarafında 8.430 metre irtifada kurulanın yerini aldı. Ekip ayrıca Everest Dağı'nın zirvesine çıkarak örnekler aldı ve gözlemler yaptı."

LİU YİNG, Xinhua muhabiri:

"Zirveye ulaşan üyelerin dışında, Everest Dağı'nda çok daha fazla bilim insanı farklı alanlarda çalışıyor. Keşif ekibi ayrıca çevresel değişiklikler, sera gazı konsantrasyonundaki değişiklikler, ekosistem karbon yutağı işlevleri ve benzerleri üzerinde çalışmalar yapacak. Tüm keşif gezisinin, Qinghai-Tibet Platosu ve dünyayı keşfetmesi zaman alacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Everest Dağı ana kampından bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Meteoroloji, Tibet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Everest Dağı Keşif Gezisi Sürüyor - Son Dakika


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