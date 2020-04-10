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Video | Fransa'nın güneyinde iki oluklu balina insan yoğunluğunun azalmasıyla kıyıya yaklaştı
6 saat önce
Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya kenti kıyılarında salı günü iki oluklu balina gözlemlendi
Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya kenti kıyılarında salı günü iki oluklu balina gözlemlendi.
Çok nadir yaşanan bu olayın karantina sonucunda deniz yolu trafiğinin azalmasına bağlı olduğu düşünülüyor. Calanques Milli Parkı çalışanları tarafından kaydedilen görüntülerde iki oluklu balinanın tekneye yaklaştığı anlar görülebiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:06
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